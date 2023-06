Regresso do ranking do 9.º ano. Top 30 inclui uma escola pública de Lisboa

Depois dos anos em que as provas finais do 9.º ano estiveram suspensas por causa da pandemia, este ano o ranking das escolas volta a contemplar as escolas que têm terceiro ciclo do ensino básico.



Tal como no secundário, este ranking é liderado por escolas privadas no Norte do país. O primeiro lugar da tabela é ocupado pelo Externato das Escravas Sagrado Coração de Jesus, que fica no Porto, com uma média de 86,6%.

O segundo lugar pertence ao Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, com 82,7% e a terceira posição vai para o Colégio de Nossa Senhora da Bonança, também no Porto.

Nesta lista, as escolas públicas ficam mais bem colocadas. Enquanto no secundário a primeira pública aparece em 33.º lugar, no ensino básico surge em 27.º lugar. Trata-se da Escola Básica Vasco da Gama, com uma média de 72,6%, e que fica à frente de colégios clássicos lisboetas, como por exemplo o Colégio Manuel Bernardes ou o Externato Marista de Lisboa.

Na ponta oposta da tabela, os últimos três lugares são distribuídos por uma escola de Lisboa, outra de Loures e outra dos Açores. A pior classificada, com uma média negativa 18,7%, é a Escola Básica do Lumiar; em penúltimo lugar a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, nos Açores, também com uma média negativa de 23,8%. A terceira pior classificada é a Escola Secundária de Camarate, em Loures, com média negativa de 24,3%.

Tal como no secundário, a Renascença inclui neste ranking apenas as escolas onde foram feitas mais de 100 provas. No total, a tabela inclui 741 escolas que obedecem a este critério, sendo que mais de metade registaram uma média negativa no último ano letivo.