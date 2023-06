MP diz que Ana Gomes "visou atingir" Mário Ferreira em tweet onde o trata de "escroque"

O Ministério Público (MP) considerou que a antiga eurodeputada Ana Gomes "visou atingir" o empresário Mário Ferreira num tweet onde o apelidou de "escroque/criminoso fiscal", pedindo justiça.

"Visou atingir a pessoa [Mário Ferreira] com aquele tweet", disse a procuradora do MP durante as alegações finais no Tribunal do Bolhão, no Porto.

Contudo, e pedindo justiça, a procuradora entendeu que o tribunal deve ponderar se o juízo de valor feito por Ana Gomes era justificável ou podia ser evitado. .

A 18 de fevereiro de 2022, Ana Gomes começou a ser julgada por difamação agravada a Mário Ferreira, na sequência de um longo contencioso entre ambos.

Em causa estão considerações sobre o empresário do grupo Mystic Invest/Douro Azul e da TVI, produzidas pela ex-eurodeputada na estação de televisão SIC Notícias e na rede social Twitter, na sequência de investigações e buscas relacionadas com a subconcessão do Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) e com negócios de navios.