O ministro da Educação admite que “ainda há matérias a negociar com os sindicatos”.

Em entrevista esta sexta-feira à RTP3, João Costa foi questionado sobre se essas matérias também contemplam o tempo de serviço, mas não deu uma resposta direta, preferindo sublinhar que o Governo já está a fazer mais do que estava planeado, tudo em nome da contagem de serviço dos docentes.

“O tempo de serviço nós demos uma resposta com o acelerador das carreiras, a tal área em que eu dizia que não conseguindo responder a todas as aspirações dos professores demos um passo que nem sequer estava previsto no programa do Governo”, disse.

O governante destacou ainda que o passo dado “vai apresentar uma resposta de isenção de vagas no acesso aos dois escalões que têm vagas, para os professores que estiveram congelados durante todo o período, de encurtamento de um ano no escalão para os professores que estão em fases mais avançadas de recuperação do tempo que se esteve a aguardar vagas”.