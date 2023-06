Metro de Lisboa reforça carruagens a partir de 2.ª feira

O Metropolitano de Lisboa retoma na segunda-feira, 12 de junho, a circulação com seis carruagens na linha Verde e com quatro carruagens na linha Amarela Odivelas/Campo Grande. Nas últimas semanas, a capacidade estava reduzida a três carruagens.

Trata-se de uma antecipação em relação ao calendário de 20 de junho previsto no âmbito das obras em curso na estação do Campo Grande.

“A circulação na linha Amarela com comboios de quatro carruagens, efetuar-se-á, por questões técnicas, progressivamente até ao próximo dia 17 junho”, refere o Metro de Lisboa, em comunicado divulgado este domingo.

Na Linha Verde, os comboios regressam ao formato de seis carruagens e a estação Telheiras continua encerrada.

O troço entre a Cidade Universitária e Rato continua a funcionar com comboios de seis carruagens.

“Trata-se de duas medidas já anteriormente enunciadas e que têm como principal objetivo mitigar os transtornos causados aos clientes com as obras que se encontram a decorrer na estação do Campo Grande”, sublinha o Metropolitano de Lisboa.

A normal circulação nas linhas Amarela e Verde será retomada às 6h30 do dia 8 de julho, com comboios de seis carruagens em todas as linhas, sublinha a empresa.

“O serviço de autocarro em modo vaivém entre Telheiras, Campo Grande e Cidade Universitária, continuará a realizar-se até ao próximo dia 7 de julho, inclusive”, adianta o Metro de Lisboa.