Chega. Luc Mombito e Nuno Pontes arguidos por ameaças e atentado à liberdade de imprensa

Luc Mombito, homem de confiança do líder do Chega, André Ventura, e Nuno Pontes, vice-presidente da Distrital do Porto, foram esta terça-feira constituídos arguidos na sequência de buscas da Polícia Judiciária (PJ), avança a CNN Portugal.

Em causa estão crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa.



Nuno Pontes chegou mesmo a ser detido por posse ilegal de arma, adianta a CNN.

Os crimes terão sido cometidos através das redes sociais. Um dos alvos foi o jornalista da SIC, Pedro Coelho, autor da reportagem “A Grande Ilusão: o ódio saiu do armário”, adianta o jornal Expresso.