Zero. Se todos vivessem como os portugueses precisaríamos de 2,3 planetas

A associação ambientalista Zero defende que Portugal tem de fazer muito mais pela gestão dos resíduos, embora tenha diminuído a emissão de gases com efeito de estufa.

Segundo o retrato estatístico da situação ambiental divulgado nesta segunda-feira, Dia Mundial do Ambiente, pela base de dados da Pordata, em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, a pegada ambiental da economia portuguesa supera a média europeia e é mesmo a maior entre os países do sul da Europa.

Os dados não surpreendem a associação ambientalista Zero.

“Cada um de nós produz mais de meia tonelada de resíduos por ano, ou seja, não estamos a cumprir a hierarquia de apostarmos acima de tudo, na redução, depois na reutilização e na reciclagem e, portanto, a nossa pegada ecológica é efetivamente mais dramática do que outros países”, afirmou Francisco Ferreira.