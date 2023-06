André Peralta Santos é o novo subdiretor-geral da Saúde

André Peralta Santos é médico especialista em Saúde Pública desde 2015 e assistente de Saúde Pública da carreira médica no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, ARS Alentejo, desde 2016.

O novo subdiretor-geral da Saúde desempenhava, até agora, funções na Direção-Geral da Saúde (DGS) como coordenador do projeto PaRIS – Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde.

É Mestre em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Pós-graduado em investigação pela Harvard Business School, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa e Doutorado em Saúde Global pela University of Washington, Estados Unidos da América, onde foi bolseiro Fulbright.

O novo subdiretor-geral da Saúde é professor assistente Convidado na Escola Nacional de Saúde Pública, onde leciona nas áreas de Epidemiologia e Ciência de Dados, desenvolvendo investigação relacionada com os impactos de choques externos nos sistemas de saúde, em particular, as consequências de doenças infeciosas com potencial epidémico ou pandémico tanto nos sistemas de saúde como na saúde da população.

Frequentou o internato médico de Saúde Pública no Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora, estagiou na Organização Mundial de Saúde (OMS) e na Comissão Europeia (DG-SANTE). Foi Diretor de Serviços em substituição de Informação e Análise na Direção-Geral de Saúde.



André Peralta Santos vai ocupar, em regime de substituição, o cargo deixado vago por Rui Portugal, que apresentou a demissão na semana passada.



Rui Portugal era o único candidato ao lugar de Graça Freitas, diretora-geral da DGS, que está de saída do cargo.