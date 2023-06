O submarino português Arpão já chegou à África do Sul. O aparelho vai participar nas comemorações do Dia de Portugal naquela região, onde também estará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente efetua uma visita de Estado àquele país entre os dias 5 e 8 de junho, a convite do seu homólogo sul-africano, Matamela Cyril Ramaphosa.

Por lá também irão passar o primeiro-ministro António Costa, membros do Governo, alguns deputados, o Presidente do Governo Regional da Madeira, bem como o presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro e da Comissão Organizadora do Dia de Portugal 2023.

Esta é uma viagem histórica para o submarino, pois é a primeira vez que o NRP Arpão cruza a linha do Equador.

Ao todo, foram dois meses de viagem que, pelo caminho, contou com o acompanhamento do chefe de Estado maior da Armada. Na cerimónia também estará a ministra da Defesa Nacional, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e o chefe do Estado-Maior da Armada.

Depois dos festejos do Dia de Portugal, a próxima paragem será Luanda.