Portugal tem 54 praias Zero Poluição, menos do que em 2022

Portugal tem este ano 54 praias "Zero Poluição", menos quatro do que em 2022, anunciou nesta terça-feira a associação ambientalista Zero.

Sara Correia, técnica da Zero, disse à Renascença que não se pode falar de uma “tendência para pior”, porque o número de praias “varia de ano para ano”.



Em comunicado, a associação revela que o concelho algarvio de Albufeira concentra um total de seis praias "Zero Poluição", enquanto Porto Santo, Tavira e Vila do Bispo têm quatro praias e Alcobaça, Aljezur, Faro, Odemira, Sesimbra e Vila do Porto (Santa Maria, Açores) têm três, sendo os concelhos que lideram a lista.

Uma praia "Zero Poluição" é aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica pelos dois parâmetros controlados e previstos na legislação - escherichia coli e enterococos intestinais - nas águas balneares ao longo das três últimas épocas balneares.



“São critérios exigentes”, diz Sara, “é difícil que as praias cumpram os requisitos três anos consecutivos”.



Treze praias nas regiões autónomas

Quarenta e uma praias identificadas como "Zero Poluição" estão situadas em 18 concelhos do território continental.

Na Região Autónoma dos Açores localizam-se oito praias nestas condições e, na Madeira, em dois concelhos, foram identificadas cinco praias "Zero Poluição".

Interior precisa de melhorar qualidade

No interior do país, verificou-se a entrada na lista da praia de Santa Clara, no concelho de Odemira. Contudo, a Albufeira dos Alfaiates no concelho do Sabugal perdeu esta classificação.

Todas as restantes praias são consideradas “costeiras”. Para a associação, este “é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas”.

Para Sara Correia, é importante que os municípios e o Governo continuem a “investir” em redes de saneamento e na “manutenção das redes existentes” para que seja "cada vez mais raro" serem feitas descargas de água sem o devido tratamento nos rios e ribeiras do país.