Easyjet diz que é de 60% a adesão ao 3.º dia de greve dos tripulantes de cabine

A companhia aérea Easyjet afirma que é de 60% a adesão ao terceiro dia de greve dos tripulantes de cabine da Easyjet, um número que contrasta com do sindicato que refere uma adesão de 100%.

Em comunicado de imprensa pelas 12h20 (hora de Lisboa), a Easyjet indica que registou "até ao momento um impacto de 60%, ou seja, 40% dos tripulantes apresentaram-se ao serviço". No caso do aeroporto de Faro, diz que a adesão foi de 40%.

A empresa diz que "este número é relativo aos tripulantes portugueses escalados para os voos - que o SNPVAC tem referido como cancelados - a quem foi atribuído trabalho no escritório".

Já segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), num balanço ao início da manhã, é de 100% a adesão à greve, referindo que foram cancelados oito voos em Faro, 40 em Lisboa e 30 no Porto. .

De acordo com o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, a empresa assumiu que o impacto da greve seria de 100% e, por isso, cancelou voos antecipadamente, estando apenas com os serviços mínimos. O dirigente sindical disse que nem todos os voos de serviços mínimos a empresa está a conseguir cumprir.