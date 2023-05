Madeira. Interrompidas buscas por homem desaparecido no mar

As buscas pelo homem de 25 anos que desapareceu no norte da Madeira, depois de cair ao mar, na noite de sábado, foram este domingo interrompidas às 19h30, indicou o capitão do Porto do Funchal.

Em declarações à agência Lusa, Rui Teixeira disse que as três embarcações empenhadas nas buscas por mar interromperam as operações às 19h00 e o "drone" do Comando Operacional da Madeira às 19h30.

Estiveram ainda empenhados nas buscas por terra elementos da GNR, dos Bombeiros Voluntários de Santana e do exército até às 18h30.

Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa esteve também envolvido nas operações, tendo cumprido três períodos de buscas, segundo o capitão do Porto do Funchal.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado à noite, tendo as buscas decorrido até às 02h00 de domingo e sido, entretanto, retomadas às 07h00.

O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.