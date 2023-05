Exames em dias feriados? "O Ministério da Educação criou o problema, resolva-o"

Os diretores escolares questionam a possibilidade de alunos e professores serem chamados para a realização de provas de aferição e exames finais do ensino secundário em dias de feriado municipal.

De acordo com o Diário de Notícias desta segunda-feira, está em causa a sobreposição do calendário das provas com vários feriados municipais, nomeadamente em Oeiras, Espinho, Olhão, Ourém, Vila Pouca de Aguiar ou Barreiro.

"Não me lembro de uma situação destas ter ocorrido no passado", constata Filinto Lima que, em declarações à Renascença, assinala que diz não compreender "como é que foi possível, desta vez, marcar exames em feriados municipais", quando, normalmente, "[o Ministério da Educação] tem tido sempre o cuidado de organizar o calendário de modo a não colidir com estes feriados".