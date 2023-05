IPMA admite possibilidade de tornados no Norte e Interior

As previsõs levaram oIPMA a emitir um aviso amarelo de precipitação e trovoada para todo o território do continente.

Prevê-se uma acalmia temporária durante a noite e amanhã de manhã, sendo que este sábado, no período da tarde, voltarão a agravar-se as condições do estado do tempo .

Salientando a dificuldade em se prever este tipo de fenómenos, Jorge Ponte, adianta que nas próximas horas estão previstas “rajadas de vento forte associadas a aguaceiros também fortes com trovoada e com granizo” .

O risco de se formar um tornado é maior na região Norte do país, e no Interior, avançou o técnico, justificando com o facto de ser a zona onde “há mais ingredientes favoráveis ao aparecimento desse tipo de fenómenos”.

Em declarações à Renascença , o meteorologista Jorge Ponte afirmou que embora seja um fenómeno raro em Portugal, “não é de descartar a possibilidade de isso acontecer , principalmente quando há variação do vento em altitude, o que é o caso” dada a depressão que atinge o território do continente e que traz muita instabilidade.

Doze distritos de Portugal continental - Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga - estão esta sexta-feira sob aviso amarelo até às 21h.

No sábado, a estes distritos juntam-se os distritos de Faro, Setúbal, Santarém, Leiria Aveiro e Lisboa, ficando todos os distritos do continente sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h.

Para domingo é novamente esperada uma situação com precipitação, por vezes forte com trovoada, mas mais nas regiões norte e centro.

Situação exige cuidados redobrados

O meteorologista Jorge Ponte pede à população que redobre os cuidados, nomeadamente, com a condução.

“São os cuidados que a Proteção Civil habitualmente recomenda”, como minimizar as deslocações, ter cuidado na condução, se ela for imprescindível, e retirar do exterior todos os objetos que possam, com o vento, ser projetados ou acondicioná-los melhor.

Nos últimos anos, os tornados ou mini-tornados têm-se tornado mais frequentes em Portugal, causando danos materiais em habitações, viaturas e outro tipo de construções.

São fenómenos pontuais, mas que provam as alterações climatéricas que se têm vindo a operar no planeta.