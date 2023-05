Fatura do gás natural pode ficar mais baixa

A fatura do gás natural pode baixar. Na origem desta previsível queda está uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que considera ilegal a cobrança da taxa de subsolo.

Desde o Orçamento do Estado (OE) de 2017 que é proibido fazê-lo, mas a taxa, que pode variar entre pouco cêntimos e mais de sete euros, continua a ser enviada aos consumidores.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), este procedimento é ilegal. O entendimento é do Supremo Tribunal Administrativo que, em três acórdãos de fevereiro e março passado, considera que a norma do OE 2017 que proíbe os fornecedores do serviço de repercutirem os custos desta taxa aos consumidores é “clara e incondicional” e por isso, já devia estar a ser cumprida há sete anos.

Ainda segundo o JN, a posição é partilhada pelo Ministério da Coesão Territorial que, em resposta ao PS, na Assembleia da República, sublinha que a proibição, expressa no referido OE, é “válida e eficaz, não dependendo de qualquer circunstância para passar a ser aplicável”.