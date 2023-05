Caso Maddie. Terminaram as buscas na barragem do Arade

Terminaram as buscas na barragem do Arade, no âmbito do caso Madeleine Mccann. Desde terça-feira decorreram diligências a cargo da Policia Judiciária, a pedido das autoridades alemãs. Este era, portanto, o terceiro dia de buscas em Silves, dia suplementar ao inicialmente previsto.

Desde as 13h00 que é visível a desmobilização de meios logísticos e materiais instalados tanto na base das operações, como nas zonas onde foram realizados os trabalhos. Fonte policial no local garantiu, igualmente, que a presença das autoridades não se manteria no local até ao final da tarde. Pelo menos uma das três tendas instaladas já foi desmontada, bem como outra, da PJ, montada na base logística, a um quilómetro daquele local.

Na estrada junto à área onde estão concentrados os jornalistas, foi visível a saída de carros dos sapadores a transportar as máquinas que estiveram envolvidas, nos três dias, nos trabalhos de desmatação e limpeza, assim como de viaturas com vários elementos da PJ, GNR e Proteção Civil.

Desconhecem-se até ao momento os resultados destas buscas.

A Judiciária deverá, entretanto, emitir um comunicado.



Os investigadores regressaram esta manhã ao terreno acompanhados também por sapadores florestais munidos de equipamentos para limpar zonas de mato e vegetação numa das margens da bacia da barragem do Arade, depois de as autoridades terem decidido prolongar as buscas, que deveriam ter terminado na quarta-feira.



Durante a manhã e início da tarde, as buscas decorreram com movimentações no terreno de várias equipas de operacionais, acompanhados por investigadores das polícias portuguesa, britânica e germânica.

A menina de origem britânica desapareceu em 2007 de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros do local onde decorrem estes trabalhos.

As buscas foram requeridas pela polícia germânica por suspeitar do envolvimento de um cidadão alemão no desaparecimento da criança, e que alegadamente frequentava aquele local na barragem do Arade, no concelho de Silves, no distrito de Faro.

A realização destas buscas em 2023, 16 anos depois do desaparecimento, estão a ser acompanhadas pela Polícia Metropolitana de Londres e pela Polícia Judiciária, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Silves.

[notícia atualizada às 16h49 de 25 de maio de 2023]