PSP apreende 87 armas de fogo em operação policial realizada em todo o país

A PSP apreendeu 87 armas de fogo e registou 21 infrações numa operação de fiscalização realizada em todo o país em locais onde se realizam práticas recreativas com armas.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Publica refere que entre 19 e 21 de maio realizou 72 ações de fiscalização em complexos, carreiras e campos de tiro onde se pratica atividades recreativas com armas de fogo, visando esta operação nacional "a fiscalização do funcionamento e verificação das condições de segurança deste tipo de recintos " e o reforço da "prevenção de sinistros involuntários e ilícitos criminais associados a esta atividade".

A PSP dá conta que da operação resultaram 21 autos de contraordenação e a apreensão de 87 armas de fogo por não se encontrarem regularizadas.

Segundo a PSP, a maioria das infrações esteve relacionada com a falta de registo nominal dos atiradores que frequentam as instalações, armas utilizadas e número de disparos efetuados, ausência de sistema de isolamento ou proteção dos solos e não realização da limpeza semestral dos solos e ou falta de registo das ações realizadas.

Aquela força de segurança explica que o objetivo deste tipo de operações é verificar que "são permanentemente cumpridas as condições técnicas e de segurança das instalações e das áreas envolventes", bem como "garantir que são cumpridas as normas de conduta e segurança por parte dos praticantes de tiro recreativo com armas de fogo, minimizando o risco de ocorrência de acidentes no âmbito desta atividade".

Esta operação nacional da PSP foi concretizada através da estrutura especializada em armas e explosivos, no âmbito das competências de licenciamento, controlo e fiscalização do fabrico, armazenamento, comercialização, utilização e transporte de armas, munições, produtos explosivos, matérias perigosas e precursores de explosivos, atribuições exclusivas e específicas desta polícia desde 1946.