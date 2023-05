"Ligue antes, salve vidas". Ordem dos Médicos do Sul diz que projeto será um “falhanço”

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos disse esta quarta-feira que o projeto-piloto criado para reduzir a afluência às urgências hospitalares, envolvendo os centros de saúde, os hospitais e a linha SNS24, vai ser “um falhanço”.

O projeto foi nesta quarta-feira apresentado na Póvoa de Varzim, pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, e preconiza que, antes de se dirigir à urgência hospitalar, o utente ligue para a linha SNS24 e, caso não seja uma urgência hospitalar, será marcada, no momento, uma consulta no centro de saúde.

O projeto arrancou hoje, de forma piloto, nos concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no distrito do Porto, envolvendo o hospital de S. João, onde será avaliado durante quatro semanas, sendo objetivo alargá-lo gradualmente a todo o país.

“Se nós avançamos para um modelo sem ter, efetivamente, no terreno capacidade para dar resposta à população, à comunidade que procura cuidados de saúde, obviamente, vai ser um falhanço”, considerou Paulo Simões, no final de uma visita ao hospital de Santarém.

Lembrando que “o que as pessoas querem é ter uma assistência no hospital, no centro de saúde, que seja atempada”, o cirurgião revelou ter dúvidas “se esse período de resposta será o adequado”.

"Ligue antes, salve vidas" para diminuir afluência às urgências

Segundo o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, o Hospital de S. João, no Porto, será incluído no projeto intitulado "Ligue antes, salve vidas", que pretende dar maior preponderância aos Centros de Saúde no tratamento de casos agudos, mas não emergentes.