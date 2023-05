Governo não autoriza mais culturas permanentes de olivais, abacates e frutos vermelhos

A ministra da Agricultura anunciou que vai ser publicado um despacho que não autoriza mais as culturas permanentes de olivais, abacates e frutos vermelhos no Alentejo e no Algarve.

A decisão de Maria do Céu Antunes deve manter-se enquanto coninutar o ciclo de seca severa atual, nas regiões, segundo reporta o jornal "Público".

A governante também indicou que vão ser incentivadas as culturas que consomem menos água.

A ministra da Agricultura frisou que o Governo não considera as culturas intensivas "um mal", apontando para a sua importância na "balança de pagamentos".

Os produtores pecuários terão acesso a áreas de pousio para garantirem alimento aos seus rebanhos e o Governo vai apoiar a instalação de charcasm para assegurar reservas de água para a agricultura e pecuária.

À Lusa, o presidente da EDIA reconheceu que as áreas afetas à agricultura de sequeiro no Alentejo "são motivo de preocupação" e a sua situação "é dramática".

Maria do Céu Antunes indicou. ainda, que o Governo tem disponibilidade para aparovar uma nova delimitação dos perímetros de rega, de forma a integrar no sistema de Alqueva os agricultores precários.

O Executivo decidiu aumentar em 30% o novo tarifário de água em Alqueva, em fevereiro.