Pizarro investigado em processo que envolve presidente da Câmara de Gaia

O ministro da Saúde Manuel Pizarro estará a ser investigado pelo Ministério Público no âmbito de um processo que envolve o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. De acordo com a RTP e Observador, Eduardo Vitor Rodrigues terá criado um posto de trabalho na autarquia a pedido do, agora, ministro da Saúde - na altura, eurodeputado e vereador na Câmara Municipal do Porto. O objetivo foi colocar um funcionário da Câmara de Gondomar, apoiante de Pizarro na concelhia socialista, como técnico superior em Vila Nova de Gaia - categoria que não possuía.

António Oliveira vinha da autarquia de Gondomar, onde não tinha essa categoria. Foi o candidato derrotado do PS às eleições na Junta de Freguesia da Vitória, no Porto.

Em causa, poderão estar crimes de prevaricação ou abuso de poder.

A Renascença questionou a Procuradoria-Geral da República sobre a alegada investigação do Ministério Público a Manuel Pizarro, mas até ao momento não obteve resposta.

Segundo o Observador, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que, nos últimos dias, foi constituído arguido por suspeitas de prevaricação, terá pedido ao Grupo Global Media, grupo que detém o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e a TSF, que fossem escritas notícias que promovessem a atuação da autarquia de Gaia e do próprio Eduardo Vítor Rodrigues.

Ainda de acordo com a publicação, Eduardo Vítor Rodrigues terá determinado, por exemplo, a outorga pelo Conselho de Administração da GAIURB “de modo arbitrário”, “sem qualquer requisição de despesa, manifestação de necessidades ou proposta de contratação de serviços e/ou fornecimentos de bens emanadas pelos respetivos serviços”, contratos públicos com o Grupo Global Media.

Estão em causa crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva e recebimento indevido de vantagem.