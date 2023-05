Perigo máximo de incêndio em mais de 80 concelhos de sete distritos

Mais de 80 concelhos dos distritos de Leiria, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Santarém estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também em perigo muito elevado e elevado vários concelhos de todos os distritos do continente.

Para esta sexta-feira o IMPA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, com aumento temporário de nebulosidade durante a tarde no interior, vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas serras algarvias durante a tarde e acentuado arrefecimento noturno.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu geralmente limpo, vento fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste, soprando moderado (25 a 35 km/h) de norte a partir da tarde, por vezes com rajadas até 60 km/h, em especial junto ao Cabo Raso.

Para o Grande Porto, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste, soprando temporariamente moderado (25 a 35 km/h) de noroeste durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda e Bragança) e os 16 (em Beja, Lisboa e Santarém) e as máximas entre os 17 (na Guarda) e os 27 (em Setúbal).