Operação Babel. Vice de Gaia terá pressionado Metro do Porto

Em causa estava um Pedido de Informação Prévia (PIP) para o empreendimento da Fortera na zona do Candal, que será abrangida pela Linha Rubi, cujo viaduto entre a Arrábida e o Candal, em Gaia, será ampliado para acomodar a passagem do metro, de acordo com os documentos do projeto consultados pela Lusa.

É descrita pelo advogado de Patrocínio Azevedo, João Lopes, uma "mensagem do vice: a CCDR-N [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte] deu um parecer negativo por causa da Metro. Estou a tratar".

De acordo com um despacho do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto, a que a agência Lusa teve acesso, são descritas vários momentos em que Patrocínio Azevedo estaria a "tratar" ou a "resolver" questões relacionadas com um parecer negativo ao projeto imobiliário Riverside , da empresa Fortera.

O vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo , detido no âmbito da Operação Babel, terá tentado pressionar ao longo de meses o presidente da Metro do Porto , Tiago Braga , sobre a Linha Rubi, segundo o Ministério Público (MP).

Segundo o MP, o empresário Paulo Malafaia entregou ao advogado João Lopes, uma bolsa com 99.600 euros "para entrega a Patrocínio Azevedo, como contrapartida da garantia da manutenção da capacidade construtiva do Riverside a aprovação do PIP e a influência exercida junto da Metro do Porto para obtenção de uma solução para o trajeto da linha" Rubi que não prejudicasse a capacidade construtiva daquele empreendimento.



Metro do Porto não cedeu

Questionada nesta quinta-feira pela Lusa, fonte oficial da Metro do Porto afirmou que o parecer negativo nunca foi alterado e que o traçado da linha Rubi também não.

No dia 18 de junho de 2021, segundo o MP, "em virtude do parecer da Metro do Porto, que determinou a emissão de parecer negativo da CCDR-N, João Lopes assegurou a Hélder Agostinho (arquiteto, alegado intermediário da Fortera) que "o Vice (Patrocínio Azevedo) está comprometido com isto"" e "pessoalmente a resolver".

O MP afirma que, entre junho e setembro de 2021, "Patrocínio Azevedo acompanhou o andamento do PIP com vista a que o mesmo fosse aprovado de acordo com as pretensões de Paulo Malafaia (empresário) e Elad Dror (fundador da Fortera), encetando também influência junto da Metro do Porto com vista a garantir aquele desiderato".

Em agosto de 2021, Patrocínio Azevedo reuniu-se com Tiago Braga "na sede de campanha do Partido Socialista em Vila Nova de Gaia, para abordar a questão da passagem da linha do metro na Quinta de Santo António", no Candal, segundo o MP.

Em outubro, terá havido nova reunião na Metro, mas, "em virtude da situação da linha do Metro do Porto não estar ainda definitivamente definida, a tramitação do PIP ficou suspensa".