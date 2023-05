Bilderberg em Lisboa. Reunião junta Stoltenberg, Metsola, Borrell e outros líderes

Jens Stoltenberg, Roberta Metsola, Dmytro Kuleba e Josep Borrell, respetivamente, constam da lista de participantes do encontro, que decorre até domingo em Lisboa, à porta fechada e sem cobertura jornalística, num local não especificado pelos organizadores.

O secretário-geral da NATO, a presidente do Parlamento Europeu e os chefes da diplomacia ucraniana e europeia estão entre os participantes do encontro anual promovido pelo exclusivo grupo Bilderberg que começa nesta quinta-feira em Lisboa , divulgou a organização.

Entre os temas em debate constam as ameaças transnacionais, a Ucrânia, a Rússia, a China, a Europa, a Índia e a liderança dos Estados Unidos .

"Como sempre, um grupo diversificado de líderes políticos e especialistas dos setores da indústria, finanças, académico, trabalho e dos media foi convidado", referem os organizadores, avançando ainda os 13 tópicos que vão marcar as discussões este ano.

Num comunicado disponível na página na Internet deste restrito grupo, cuja existência está envolta num ambiente de secretismo, os organizadores apontam que a 69.ª edição deste encontro anual conta com cerca de 130 participantes de 23 países , incluindo de Portugal.

Segundo avançou o canal SIC Notícias, os trabalhos da reunião irão decorrer num hotel na zona do Alto de Santo Amaro.

A Inteligência Artificial, a transição energética, a política industrial e comércio, os desafios fiscais e o sistema bancário são outros dos tópicos da agenda do encontro.

Portugueses na lista de participantes

Na lista de participantes divulgada pelo clube Bilderberg constam alguns nomes portugueses, incluindo o do ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, e o do empresário e político Francisco Pinto Balsemão, dois representantes que pertencem ou já pertenceram ao comité de direção do Clube de Bilderberg.

Mas existem mais participantes nacionais, como é o caso do advogado José Luís Arnaut e de vários diretores-executivos de empresas (Feedzai, Galp, EDP).