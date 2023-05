Sindicatos de professores e Governo voltam à mesa das negociações

O Ministério da Educação e as organizações sindicais do setor voltam esta segunda-feira a reunir-se, a pedido dos representantes dos professores, para a negociação suplementar de uma proposta do Governo para corrigir assimetrias decorrentes do congelamento da carreira.

Em causa está um conjunto de medidas apresentado pelo Ministério da Educação, com impacto na contabilização do tempo de serviço dos professores que trabalharam durante os dois períodos de congelamento (entre 2005 e 2007 e entre 2011 e 2017), permitindo acelerar a sua progressão na carreira.



As negociações tinham terminado em 20 de abril, sem acordo entre a tutela e as organizações sindicais, que insistem na recuperação integral do tempo de serviço (seis anos, seis meses e 23 dias) para todos os professores.