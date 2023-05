Ministério da Educação: provas de TIC não podem ser adiadas depois de prazo previsto

Fonte do Ministério da Educação esclareceu à Renascença que as escolas têm as condições de realização das provas de aferição eletrónicas e que estas devem ser realizadas dentro do calendário estabelecido.

Esta reação surge depois de a Associação Nacional de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) criticar a indicação tardia sobre a necessidade de instalar uma aplicação nos computadores para a realização das provas de TIC do 8.º ano.

A indicação foi dada às escolas na passada sexta-feira, dia 12 de maio, e estas provas devem acontecer entre 16 e 26 deste mês. Tanto o intervalo de datas como a data específica de cada prova já estavam definidas por cada escola à data da informação do ministério.

O Ministério da Educação responde que a instalação da aplicação deve ser gradual e respeitar o calendário, "à medida que os alunos são chamados à realização da prova". Assegura, ainda, que a instalação da aplicação é simples e automatizada e de que este método foi provado preferível em comparação a outros.

Flinto Lima, presidente da ANDAEP lembra que esta tarefa vai recair sobretudo nos professores de TIC "que são muito poucos".

A mesma fonte do ministério garantiu à Renascença que a aplicação na qual os alunos vão realizar as provas serve para "assegurar a segurança e equidade entre os alunos". Esta aplicação não permite que os alunos saiam da sua prova nem que acedam a outras aplicações ou páginas antes de a terminarem.