Portugal já deitou ao lixo 3,5 milhões de vacinas contra a Covid-19

Portugal deitou ao lixo 3,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 por terem ultrapassado o prazo de validade. Os números foram confirmados à Renascença pelo Ministério da Saúde.

Atendendo ao prazo de validade dos lotes adquiridos a nível europeu, até ao final do ano de 2022, Portugal acaba por registar uma taxa de inutilização de 8,5%, uma das mais baixas a nível europeu, em resultado da conjugação da grande adesão dos portugueses à vacinação e de uma eficaz e responsável gestão do aprovisionamento das vacinas contra a Covid-19.

O processo de vacinação está a ser progressivamente internalizado na atividade normal dos centros de saúde, com a desmontagem da generalidade dos centros de vacinação. No mesmo sentido, prevê-se que a atividade de controlo e monitorização central volte a ser assumida pela Direção-Geral da Saúde, estando a ser preparada a constituição de uma equipa de recursos próprios para o efeito.

Entretanto, a União Europeia (UE) tem estado a renegociar contratos com farmacêuticas, para os ajustar à declaração de fim da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adaptar as quantidades e compromissos de entrega.

A Comissão Europeia está a conduzir o processo de renegociação de um contrato assinado em 2021, no sentido de o ajustar às atuais circunstâncias epidemiológicas e estratégias de vacinação de cada Estado-membro, flexibilizando-se as quantidades e compromissos de entrega. Considerando que este é um processo em curso, não é possível adiantar o número de entregas para 2023.

Portugal doou mais de oito milhões de vacinas

As vacinas contra a Covid-19 tornaram-se um elemento central no combate à doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, alterando o curso da pandemia em diferentes países e permitindo o menor recurso a medidas não farmacológicas de contenção da doença.

Desde o primeiro momento, Portugal definiu como objetivo garantir a vacinação atempada de toda a população contra a Covid-19, em linha com as orientações internacionais. Entre 2020 e 2023, foram celebrados 14 contratos com seis fornecedores, tendo sido entregues cerca de 40 milhões de vacinas, de um total de 61,7 milhões de doses adquiridas.

As doses fornecidas aos Estados-membros continuam a ser utilizadas no processo de vacinação, tendo sido utilizadas em Portugal cerca de 28,5 milhões de doses.

Através dos mecanismos de cooperação multi e bilateral, e de forma a otimizar as doses de vacinas disponíveis, Portugal procedeu, desde 2021, à revenda e doação de vacinas, num compromisso solidário para promover a diminuição das assimetrias na acessibilidade global às vacinas contra a Covid-19.



Até à data, Portugal doou cerca de 8,1 milhões de vacinas e revendeu mais de 2,6 milhões, o que totaliza 10,7 milhões de vacinas disponibilizadas em prol da redução de assimetrias.