Proposta de Lei de Programação Militar discute-se no parlamento

A proposta de Lei de Programação Militar, que prevê um investimento global de 5.570 milhões de euros até 2034, está em discussão na Assembleia da República num debate com a presença do Governo.

A proposta, aprovada em março pelo Conselho de Ministros e que estabelece o investimento público em meios e equipamentos para as Forças Armadas no período entre 2023 e 2034, prevê um aumento dos gastos “de 17,5% face à lei em vigor”, ou seja, mais 830 milhões de euros, sendo, segundo o Governo, a LPM “mais elevada de sempre”.



Também em debate no plenário estará a proposta de Lei de Infraestruturas Militares (LIM), que prevê um total de “projetos de infraestruturas” até 2034 de mais de 272 milhões, sendo que nos primeiros quatro anos (até 2026) o investimento estará perto de 96 milhões.



O Exército é o ramo que no qual se prevê um maior investimento da LIM até 2034, que ronda os 101 milhões, seguindo-se a Marinha com 72 milhões e a Força Aérea com 52 milhões.