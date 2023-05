Tribunal rejeita requerimento para perícia médica a Ricardo Salgado

O juiz do Tribunal de Monsanto indeferiu esta terça-feira o requerimento pedido pela defesa do Ricardo Salgado para uma perícia médica independente que comprovasse que o ex-banqueiro está impedido de prestar declarações no debate instrutório do caso BES/GES.

No início da sessão que decorreu no tribunal de Monsanto, em Lisboa, a defesa de Salgado apontou que o antigo banqueiro sofre de perda de memória, risco de queda, perda de autonomia e incapacidade de marcha. Assim, avançou esta terça-feira com um requerimento onde pede uma perícia médica especializada feita no Instituto de Medicina Legal.

Segundo o juiz, a questão "já tinha sido apreciada e decidida anteriormente nos autos" - na altura, o tribunal decidiu que a questão deveria ser resolvida em fase de julgamento, e não na instrução -, referindo que o agravamento do estado de saúde de Ricardo Salgado, indicado pela sua defesa e que consta do último relatório médico da defesa, é apenas uma atualização de informação ao coletivo.

No comentário ao pedido da defesa de Ricardo Salgado, a defesa do arguido António José Soares apontou que, se este fosse um processo normal, este pedido de perícia seria diferido, ou seja, aceite pelo tribunal. O advogado Rogério Alves sublinha, no entanto, que tal teria uma repercussão forte na ordem pública, lembrando que o tempo tem um poder monstruoso e que há pouco neste processo.

À saída do tribunal, após a decisão, a defesa de Ricardo Salgado não quis fazer qualquer comentário.

Sobre o requerimento, o Ministério Público considerou também que o pedido "já tinha sido feito e decidido noutra fase do processo pelo juiz". "Esta questão independentemente do agravamento da saúde do arguido, foi já trazida aos autos e despachada", apontou a procuradora Olga Barata.