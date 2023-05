Provas de aferição. IAVE diz que há condições “apesar das dificuldades”

Veja também: "Vai correr mal". Provas de aferição arrancam com críticas Começam esta terça-feira as provas de aferição no Ensino Básico. Até 20 de junho, mais de 250 mil alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos vão testar conhecimentos, pela primeira vez, em formato digital. Em entrevista à Renascença, o presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) mostra-se confiante.

Luis Santos acredita que, para contornar eventuais problemas com a internet, as escolas podem optar pela modalidade offline. “Essa modalidade offline corre numa rede local na escola. Para os alunos, eles nem dão conta que estão a responder para as suas respostas serem escritas num servidor local na escola, para eles é um endereço de internet, realizam a prova e depois a escola sincroniza esses resultados com os nossos servidores, após a realização da prova. Essa, para nós, é a modalidade mais adequada à grande maioria das escolas, porque não dependem da largura de banda de internet.” Luís Santos tem conhecimento dos problemas que muitas escolas enfrentam, mas, ainda assim, garante que o feedback que teve foi positivo e que podem aplicar as provas digitais. “Apesar de algumas dificuldades, os computadores avariados, computadores que precisavam de reparação, os tais que têm já a bateria relativamente fraca, as escolas disseram-nos que, apesar de existirem essas dificuldades, tinham condições para aplicar essas provas.” Alunos puderam experimentar plataforma Sobre os eventuais problemas que possam ocorrer no decurso da prova, o presidente do IAVE desdramatiza e diz que grande parte resolvem-se facilmente. “O processo foi pensado de forma que fosse muito simples, que qualquer professor que consiga ligar/desligar um computador poderá eventualmente resolver 95% dos problemas técnicos que poderão acontecer”, garante o responsável.

Face às críticas de pais e diretores, sobre a aplicação das provas em formato digital a crianças de 7/8 anos, Luís Santos defende-se com o sucesso do teste-piloto feito no ano passado e explica o que é pedido aos alunos do 2.º ano. “Na prática, o que eles têm de fazer na prova, grande parte são itens de seleção em que eles têm de clicar, escolher opções, arrastar opções, fazer associações, ligar uma coluna à outra. Portanto, são coisas desse género e, depois, têm um ou dois itens em que têm de escrever no teclado”, sublinha. Nesta entrevista à Renascença, o presidente do IAVE avisa que, ainda assim, os alunos têm de ter contacto prévio com a plataforma onde estão alojadas as provas de aferição. “Desde há dois meses que nós temos na nossa página itens-exemplo para as escolas poderem ter a oportunidade de ambientarem os alunos a tudo isto, a esta plataforma e à forma de escrever no teclado. Os alunos não podem chegar à prova sem nunca terem tido contacto com estas plataformas.” "Poucas escolas reportam falta de equipamento" para Educação Física Quanto à falta de equipamento de educação física para fazer as provas de aferição do 2.º ano, Luis Santos garante que essa é uma situação praticamente ultrapassada.