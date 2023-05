Metro de Lisboa com condicionamentos nas linhas verde e amarela até julho

A circulação no Metro de Lisboa entre Telheiras e Campo Grande (linha Verde) e entre Campo Grande e Cidade Universitária (linha Amarela) vai estar interrompida entre esta terça-feira e 7 de julho, devido às obras de expansão daquelas linhas.

Segundo a informação disponibilizada no "site" do Metropolitano de Lisboa, a estação de Telheiras vai estar encerrada durante este período de obras, enquanto as estações Campo Grande e Cidade Universitária vão manter-se a funcionar no horário habitual, das 6h30 à 1h00.

Os trabalhos vão permitir a ligação dos novos viadutos do Campo Grande à infraestrutura atualmente existente, permitindo a futura entrada em exploração da já anunciada nova linha circular. Serão também instalados “novos aparelhos de mudança de via”, para possibilitar novas ligações entre as estações abrangidas.

De acordo com a transportadora, “até à reposição da normal circulação no troço da linha Verde e Amarela”, será reforçada a oferta nas horas de ponta. Durante o período da intervenção, o átrio sul da estação Alvalade (linha Verde) passa a encerrar à 1h00, em vez de encerrar às 21h30.