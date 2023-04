Mais de 1000 vagas para especialistas para hospitais e centros de saúde

Em comunicado à comunicação social, o Governo anunciou a abertura de concursos para a contratação dos novos especialistas para os centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Ao todo, serão 1180 as vagas em concurso, de acordo com o despacho conjunto dos Gabinetes do Ministro das Finanças e dos Secretários de Estado da Administração Pública e da Saúde assinado esta sexta-feira, 28 de abril.

Destas cerca de mil vagas, 978 serão atribuídas a médicos na área da medicina geral e familiar e 29, na especialidade de saúde pública. Este reforço será plicado especialmente nas áreas em que há portugueses sem médico de família.



O comunicado refere que "mesmo não havendo candidatos que permitam ocupar todas as vagas o Governo pretende sinalizar a sua disponibilidade em contratar todos médicos que desejem prestar serviço no SNS."

Na área hospitalar, haverá ainda um reforço das especialidades que não têm serviço de urgência com a contratação de 179 médicos. Em conjunto com a contratação direta que está decorrer nos hospitais para as especialidades com urgência, poderão ser contratados, no limite 1562 médicos. Este número corresponde à "grande maioria das necessidades".

Além de novas contratações, o Governo também propõe incentivar a mobilidade dos médicos. Existem 275 vagas para receber incentivos para a mobilização para zonas identificadas como carenciadas, em que pelo menos 25% da população não tenha médico de família atribuído. Estes médicos estarão a trabalhar nos locais mais carenciados até ao final de 2025.



Os diplomas que autorizam e explicam estas contratações serão publicados em Diário da República a 2 de maio.