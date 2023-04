Professores lançam aviões de papel e distribuem postais no aeroporto do Porto

"Portugal lovely place to visit, terrible place do live" (Portugal, um país lindo, terrível para viver), "SOS Portuguese schools in danger" (SOS Escolas portuguesas estão em perigo) , "Professor obrigado a emigrar 2023", "Não matem a escola pública", "Educação é um dever do estado, não é opção", "Welcome do the country where teachers are becoming slaves" (Bem-vindo ao nosso país, onde os professores estão a tornar-se escravos), "Portuguese teachers demanding better public school" (Professores portugueses exigem melhores escolas públicas) foram algumas das frases inscritas em cartazes que cerca de 30 professores mostraram no protesto junto ao Aeroporto Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto.



Em declarações à Lusa, Joaquina Carvalho, professora e apoiante do Movimento PEP - Professores Pela escola Pública -, explicou que os aviões de papel foram lançados as 6:23 (da tarde) como um ato simbólico "por causa dos seis anos, seis meses e 23 dias que não foram recuperados para a progressão da carreira e para a reforma".

Os turistas que iam chegando ao longo da tarde, de Viena (Áustria), Carcassone (França), Dusseldorf (Alemanha), Zurich (Suíça), Lyon (França) ou Genebra (Suíça) iam recebendo os postais de boas-vindas vindas com frases em português, francês, inglês e espanhol.

"Olá, Eu sou o Ministro da Educação. Sabe que em Mafra poderá visitar o Palácio Nacional de Mafra. Apenas a 840 metros existem duas escolas superlotadas, onde começam a faltar professores para dar aulas a tantos alunos! Será porque foram roubados em 6 anos, 6 meses e 23 dias? Ou porque não progrediram na carreira? Ou porque estão imersos em papéis?", era a frase que se podia ler no postal de boas-vindas.