Marcelo cita Cavaco para elogiar Lula como um dos "grandes líderes" mundiais

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, citou este sabádo o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, para elogiar o Presidente do Brasil, Lula da Silva, como um dos "grandes líderes" mundiais.



Marcelo Rebelo de Sousa falava perante os jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado o Presidente do Brasil, Lula da Silva, no primeiro dia da sua visita de Estado a Portugal.

Numa altura em que a figura de Lula da Silva suscita críticas e protestos por parte da direita em Portugal, o chefe de Estado português recordou "um longo e rasgado elogio" que lhe fez o seu antecessor e também antigo presidente do PSD, na entrega do Prémio Norte-Sul, em 2011, em Lisboa.

"É uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal", afirmou então Cavaco Silva, considerando que percurso de Lula foi "desde cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos".

Cavaco Silva acrescentou que "os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. esse é indiscutivelmente o caso de Lula da Silva", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, observando em seguida: "Eu não diria melhor".

O Presidente do Brasil chegou na sexta-feira a Lisboa, para uma visita de Estado a convite do chefe de Estado português, cujo programa oficial começou este sábado e termina na terça-feira de manhã, dia 25 de abril.