Carlos Durães diz que Governo teve intervenção "total" no dossiêr TAP

O antigo vice presidente da Parpública diz que a intervenção do Governo na condução do dossiêr TAP foi "total", quer em 2015, quer em 2017, quer em 2020.

"Há um padrão, isso posso testemunhar", disse Carlos Durães aos deputados da Comissão de Inquérito à companhia aérea.

Carlos Durães refere que a Parpública deslocava-se para o Ministério das Finanças.

Não era a penas a operação eu era tratada pelo Governo, mas também as pessoas. É o caso do presidente da Parpública ,que assume, em junho de 2020, a secretaria de Estado do Tesouro e que leva a sua administradora financeira.

A questão foi colocada pela deputada Mariana Mortágua, que quis saber porque é que de um momento para o outro o conselho de administração ficou apenas com três pessoas.

Foram revelações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que ouviu esta tarde a Parpública - empresa que gere as participações sociais de capitais exclusivamente públicos.