Ponte Luiz I. Autarquia "culpa" Código da Estrada por limitações

A decisão decorre do Código da Estrada, explica o vereador do urbanismo da Câmara do Porto, relativamente ao impedimento à circulação de viaturas particulares, transportes TVDE e autocarros turísticos sobre a ponte Luiz I.

Em causa estão as restrições à circulação rodoviária no tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, que liga os centros históricos do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Pedro Baganha sublinha que as regras são claras e não dependem de qualquer decisão do município.

“Ninguém deve ficar surpreendido com esta diminuição da pressão automóvel na ponte Luiz I. Não é uma discriminação, no sentido em que é o Código da Estrada que o impõe. É tão discriminatório como qualquer rua que tenha um corredor BUS que há luz do Código da Estrada, que não é um código do município, não permite que os TVDE lá andem”, refere o vereador.

“A ponte tem uma largura de tabuleiro limitada, está a ser pressionada cada vez mais por uma travessia pedonal que não vai diminuir, portanto, acima de tudo está a segurança”, sublinha Pedro Baganha.

O vereador falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração de uma estátua que homenageia os bispos D. Manuel Martins e D. António Francisco dos Santos.

A cerimónia teve lugar este sábado ao final da manhã, no Porto, e contou com a presença do bispo D. Manuel Linda.

O tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reabriu ao trânsito na sexta-feira, minutos depois das 10h00, após cerca de um ano e meio de encerramento para obras de reparação da estrutura.

Muitos esperavam ser para toda a circulação automóvel, mas está limitada aos veículos autorizados nas faixas de transportes públicos.