CP suprimiu 129 comboios dos 667 programados até às 19:00

A CP suprimiu 129 comboios dos 667 programados para entre as 00:00 e as 19:00 deste sábado, devido à greve dos trabalhadores, segundo dados enviados à Lusa pela empresa.

De acordo com a CP - Comboios de Portugal, neste período circularam 538 comboios, com uma taxa de supressão de 19,3%. Dos comboios regionais foram cancelados 66 dos 201 programados, atingindo uma taxa de supressão de 32,8%, a mais alta.

Seguiram-se os de longo curso, com uma taxa de supressão de 19,6%, em que foram realizados 41 dos 51 comboios programados e suprimidos 10. Nos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 39 dos 257 comboios programados e nos do Porto não foram efetuados 10 dos 135 previstos.

Relativamente aos urbanos de Coimbra, realizaram-se 19 dos 23 previstos, tendo sido suprimidos apenas quatro. Depois de vários dias de greve entre as 00:00 e as 02:00 e de um dia inteiro na passada quinta-feira, até 30 de abril a paralisação na Infraestruturas de Portugal (IP) e na CP será a partir da oitava hora de serviço.

Até final do mês, "na CP, os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".

Até 30 de abril, na IP, "os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".