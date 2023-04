Falta de vigilância nas praias relacionada com questões económicas

Com o regresso este fim de semana das temperaturas de Verão, o número de pessoas nas praias pode ser elevado, contudo, não haverá nadadores salvadores adicionais. Apenas três praias contam com assistência deste género ao longo de todo o ano.

Uma situação que Alexandre Tadeia, presidente da Federação de Nadadores Salvadores, relaciona com questões económicas, que considera incompreensíveis, porque o turismo sai claramente a perder.

"Isto tem a ver com com com questões económicas. A nossa época balnear é decretada por uma portaria. Também sabemos que só é obrigatória a presença de um nadador-salvador na época balnear e o que tem acontecido é que cada vez as épocas balneares são mais pequenas".

"O que nós defendemos é que as as praias portuguesas deviam ter assistência a banhistas durante todo o ano, porque elas têm frequência durante todo toda todo o ano e, portanto, estar a dizer que apenas é necessária assistência ao início nas praias em portuguesas durante a época balnear é algo muito redutor", refere.

Alexandre Tadeia reconhece que faltam nadadores salvadores sazonais, mas defende que haveria muitos disponíveis, se o trabalho fosse 12 meses por ano.

"Dizer que 'não há assistêxncia a banhistas durante o ano inteiro, porque há falta de salvadores' é também um erro enorme, porque nós temos muitas pessoas que, sendo nadadores salvadores, gostariam de trabalhar durante todo o ano. Mas, infelizmente, não é possível", refere Alexandre Tadeia.

"Em Portugal, apenas, neste momento, Matosinhos, Nazaré e Carcavelos são praias com nadadores salvadores durante todo o ano. Em todo o resto do país, as câmaras municipais continuam a empurrar para os concessionários da competência da assistência a banhistas e acham que não é importante ter vigilância dura fora da época balnear", acrescenta.



O presidente da Federação de Nadadores Salvadores não tem dúvida de que o Estado empurrou para as autarquias uma competência, mas esqueceu-se de dar as devidas compensações.

"O que se passa é que a assistência a banhistas é uma competência que foi transferida para o Estado já desde 2018, para as autarquias, mas não foi transferida para as autarquias uma forma de financiamento. Portanto, as autarquias neste momento não estão disponíveis para assumir essa responsabilidade, não tendo uma forma de financiarem para pagarem toda essa questão", justifica, explicando que a assistência a banhistas é, por isso, entregue na maior parte do país aos concessionários que, "obviamente, não têm capacidade financeira".

Alexandre Tadeia refere que esta falta de vigilância pode afetar o turismo, uma vez que não há segurança nas praias, e que a importância desta medida se reflete no número de mortes que se verificou no último fim de semana.

O presidente da Federação de Nadadores Salvadores aponta ainda uma "claríssima falta dos salvadores nos últimos anos", que se deverá agravar perante a falta de condições e "incentivos à profissão", sendo que a maioria são estudantes.