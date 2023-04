Hospital de Faro. Ordem dos Médicos acompanha "situações potencialmente graves"

O Ministério Público instaurou um inquérito sobre alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro denunciados pela médica interna Diana de Carvalho Pereira, segundo anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República.

Em declarações à Renascença, o bastonário da Ordem dos Médicos, considerou que os alegados casos de negligência reportados se tratam de uma situação "muito grave", por isso, a Ordem avançou imediatamente com os procedimentos adequados.

"Tive conhecimento direto ontem (domingo) ao final do dia e desencadeei os procedimentos que entendi serem os corretos nesta fase, que é dar conhecimento ao Ministério Público, à IGAS - Inspecção Geral das Atividades em Saúde, ao Ministério da Saúde, à ARS (Administração Regional de Saúde) do Algarve e ao Conselho Administração do Hospital, porque aquilo que nos foi reportado pela médica são situações potencialmente graves e merecem uma intervenção imediata das autoridades do setor da saúde", salienta o bastonário.

Carlos Cortes refere que a "própria Ordem dos Médicos, internamente, já remeteu, também para Conselho Disciplinar, a avaliação das denúncias".

A Ordem dos Médicos já questionou também o respetivo hospital em relação às denúncias que foram enviadas, mas para já ainda está "a aguardar a resposta", mas vai reunir com os responsáveis do hospital de Faro ainda esta semana, "através do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos", para tentar perceber a situação denunciada".

Sobre a queixa da médica interna, o bastonário dá conta que "houve um ofício que foi enviado pela médica para a Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos" durante o fim de semana da Páscoa. A médica entrou também em contacto com Carlos Cortes, que, perante a gravidade das denúncias, desencadeou de forma imediata todos os procedimentos da parte da Ordem.

Segundo a médica que reportou os casos, dos 11 doentes, "três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida".