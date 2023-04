Retomadas buscas por norte-americano que saltou 20 metros para o mar

Foram retomadas as buscas, ao início da manhã deste sábado, para tentar salvar um homem norte-americano, de 27 anos, que está desaparecido no mar, depois de ter saltado de uma altura de 20 metros.

O alerta de que um homem estava desaparecido entre as praias do Barranco e da Ingrina foi recebido pelas 20h00 de sexta-feira, pelo Comando Distrital de Operações de Faro. Foram interrompidas à noite, devido à falta de visibilidade, e retomadas pelas 7h15 deste sábado, segundo explica o capitão do Porto de Lagos à Renascença.

"Neste momento, no local, no mar, temos um navio da Marinha de Guerra portuguesa, o NRP Cassiopeia, temos uma lancha da Estação Salva-vidas do ISN de Sagres, temos também uma lancha dos Bombeiros Voluntários de Lagos. No terreno, temos os Bombeiros Voluntários da Vila do Bispo e de Lagos, temos também aqui pessoal da Polícia Marítima e estou eu, o capitão do Porto", enumera o comandante Pedro Palma.



Homem saltou de altura de 20 metros para o mar

O capitão do Porto de Sagres revela que, de acordo com o relato de uma mulher que se encontrava com o homem, na altura do desaparecimento, ele saltou de uma altura de cerca de 20 metros para o mar.

"Ele é praticamente de escalada e que saltou de uma altura de cerca de 20 metros, para depois subir a arriba a fazer escalada. Foi um salto voluntário, para dentro de água, e depois, pelo que ela descreve, ele começou a sentir-se aflito e pediu ajuda", descreve.

Pedro Palma salienta que a zona entre as praias do Barranco e da Ingrina "é de difícil acesso" e não tem rede, pelo que a mulher que acompanhava a vítima "teve de subir cerca de 100, 200 metros para pedir ajuda".

O facto de o acidente ter acontecido "mesmo ao final do dia, próximo do pôr do sol", dificultou a visibilidade e, consequentemente, as buscas.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima.