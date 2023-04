Presidente da Câmara de Kiev recebe Chave de Honra da Cidade de Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, entregou, esta terça-feira, a Chave de Honra da Cidade de Lisboa ao seu homólogo de Kiev, Vitali Klitschko.

No discurso que proferiu, no salão nobre da autarquia, o autarca de Kiev pediu a ajuda da Europa para o pós-guerra e a reconstrução da Ucrânia, insistindo na entrada urgente do país na União Europeia.

“Temos de ter sucesso na economia, sucesso político e temos de ter sucesso na guerra para defender o nosso país. Esperamos muita ajuda dos nossos amigos para fazer reformas e levar a Ucrânia à grande família europeia. É de resto a nossa prioridade e o principal objetivo”, disse.

No salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu que a cidade irá apoiar sempre a Ucrânia, e lamentou que a Europa se tenha dado conta da importância da NATO apenas com uma guerra em pleno território.

“Lembro-me de as pessoas dizerem na UE: ‘Ah, a NATO é inútil’. Não, este é o regresso da história, o despertar de todos nós, que nos deu na Europa uma razão para estarmos unidos”, defendeu Moedas.

O presidente da autarquia de Lisboa disse ainda que “é uma pena que a razão seja a guerra, mas é o que é”.

“Lembro-me que Putin falava da finlandização da NATO. Sabem que mais? Ele meteu a Finlândia na NATO. Foi exatamente ao contrário”, observou.

O autarca de Kiev está a visitar várias cidades do mundo para pedir ajuda com vista à defesa da Ucrânia e a libertação do território dos invasores russos.