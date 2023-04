Greve na CP. Suprimidos 63 comboios até às 8h00

A greve dos trabalhadores da CP levou à supressão, até às 8h00, de 63 ligações de um total de 254 previstas.

A operadora suprimiu 24,8% dos serviços previstos, tendo efetuado apenas 191 comboios.

No serviço regional, a CP suprimiu 27 composições de 66 programadas.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidas 26 composições de 115 previstas e no Porto não se realizaram seis comboios de 53 programados.

A greve não afetou o serviço de longo curso, uma vez que, entre as 00h00 e as 8h00 desta terça-feira, se cumpriram todas as 12 ligações previstas.

A paralisação, convocada por vários sindicatos, contesta o "impasse" nas negociações salariais com a administração da Infraestruturas de Portugal.

A CP avisa que devido à paralisação convocada pelo Sindicato dos Maquinistas e outros sindicatos do setor estão previstas supressões nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Regionais e algumas ligações urbanas.

Apesar de não terem sido decretados serviços mínimos, a CP publicou no site a lista das ligações que devem ser suprimidas até quinta-feira.