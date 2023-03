Navio NRP Mondego volta a avariar e é rebocado

O navio NRP Mondego voltou a sofrer uma avaria. A informação está a ser avançada pela RTP, e confirmada pela Renascença, esta terça-feira.

Segundo a televisão pública, o navio estava a caminho das Ilhas Selvagens quando avariou, esta madrugada. Teve de ser rebocado de volta para o Porto do Caniçal, na Madeira.

Fonte do Exército disse à Renascença que o navio teve um corte total de energia no meio do mar, quando se deslocava para as Selvagens.

A embarcação iria em missão para fazer a rendição da equipa de vigilantes e teve de ser rebocada para o Caniçal, devido a falhas nos motores, ainda a fonte militar.

Entretanto, em comunicado, o Comando da Marinha da Zona Marítima da Madeira adiantou que "o NRP [Navio da República Portuguesa] 'Mondego' largou ontem [segunda-feira], pelas 22h20 horas, do porto do Funchal por forma a efetuar a rendição dos agentes da Polícia Marítima e de elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza nas Ilhas Selvagens, tendo, por motivos de ordem técnica, regressado, ao inicio da manhã de hoje, ao porto do Caniçal, em segurança".

O comunicado adianta que o navio "será objeto, ainda hoje, de uma inspeção técnica por parte de peritos da direção de Navios, que se deslocarão à ilha da Madeira".

Segundo a mesma autoridade, a rendição dos elementos destacados nas Ilhas Selvagens será assegurada hoje pelo navio 'Setúbal'.

Era a primeira missão depois da polémica que levou 13 militares a recusarem embarcar no Mondego para acompanhar uma embarcação russa que passava ao largo da Madeira.



[notícia atualizada às 12h44 de 28 de março de 2023]