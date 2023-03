"Em choque". Comunidade Ismaelita agradece "prontidão e eficácia" após ataque

Na sequência do ataque desta terça-feira de manhã, no Centro Ismaelita em Lisboa, Faizal Ali, porta-voz da comunidade Ismaili, agradeceu "a prontidão e eficácia" das autoridades.

Na declaração aos jornalistas junto ao Centro Ismaelita, Faizal Ali afirmou que a comunidade muçulmana Ismaili "está de luto e em choque com estes trágicos acontecimentos" e, em nome da comunidade, ofereceu "todo o apoio possível" aos familiares das vítimas.

“Infelizmente, este ataque provocou a morte a duas pessoas da nossa comunidade que muito estimávamos e que davam apoio a várias das nossas atividades", lamentou o porta-voz da comunidade.

De acordo Faizal Ali, o professor que sofreu "ferimentos" foi quem deu "o primeiro alerta para o que se estava a passar".

O porta-voz da comunidade Ismaili agradeceu também "às autoridades policiais pela prontidão e eficácia" com que atuaram após o alerta e reiterou a confiança no "cabal esclarecimento dos acontecimentos" desta terça-feira, assegurando a colaboração com as autoridades.

"A comunidade muçulmana e ismaili está também emocionada pelas centenas de mensagens solidárias que nos têm chegado dos mais altos responsáveis políticos portugueses, órgãos de soberania e de toda a sociedade civil", acrescentou.

Um ataque ao centro ismaelita em Lisboa fez esta terça-feira dois mortos e um ferido.

O atacante é um cidadão de nacionalidade afegã, que terá usado uma faca de grandes dimensões para atingir as vítimas. O suspeito foi alvejado pela PSP e levado para o hospital, não correndo perigo de vida.