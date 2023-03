PSD diz que Costa "não sabe o que está a fazer" na área da Habitação

O Partido Social Democrata (PSD) considera que o Governo se pôs a jeito para as críticas à lei da habitação.

Na reação às críticas do Presidente da República à estratégia do Governo para a habitação, António Leitão Amaro, vice-presidente social-democrata, responsabiliza o primeiro-ministro pelas críticas à lei da habitação, mas diz que ainda há tempo para corrigir os erros.

Marcelo falou em lei cartaz, sem aplicação prática. No entender do Presidente, “tal como está concebido, logo à partida, o pacote da habitação é inoperacional. Quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada”.

Quanto à “lei cartaz”, Marcelo explicou com os seus conhecimentos de Direito, dizendo que, “na feitura das leis”, há algumas cuja “ideia não é propriamente que passem à prática”.

Em declarações à Renascença, António Leitão Amaro diz que “o Governo é responsável por estes erros”.

“E, por isso, as críticas que vêm de todos os setores, desde inquilinos a proprietários, promotores e investidores, câmaras municipais e partidos da oposição e o maior partido, o PSD, e, agora, o Presidente da República, dizem que o Governo está profundamente errado”, destaca.

Os social-democratas apelam, por isso, ao Governo que “emende mão”.

“Agora sabemos uma coisa, estes sinais mostram que o Governo, a ministra, mas sobretudo o primeiro-ministro, não sabem o que estão a fazer e o primeiro-ministro disse que ia fazer da habitação a sua bandeira e é o primeiro-ministro que tem que responder pelo falhanço da sua própria promessa”, defende Leitão Amaro.