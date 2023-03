Quase 37 mil. Não se celebravam tantos casamentos desde 2010

O Instituto Nacional de Estatística (INE) partilhou esta segunda-feira, em destaque, que se celebraram 36.947 casamentos em Portugal em 2022. O número não era tão alto desde 2010, ano em que se legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo.



Em janeiro de 2023, o aumento face ao mês homólogo foi de 44,5%. No total, celebraram-se 1.656 casamentos no primeiro mês do ano, mais 510 do que em janeiro de 2022.

Em 2022, os dados dos casamentos superaram os valores pré-pandemia. Este mês também foi mais rico em casamentos do que os meses de janeiro de 2019 e de 2020, com aumentos de 11% e de 95,5%, respetivamente.

Muitos dos casamentos que decorreram em 2021 e 2022 resultaram de adiamentos forçados de cerimónias pelos períodos de confinamento de 2020. Mas antes de pandemia de Covid, 2019 não foi o ano com mais casamentos, no total.