Morreu o empresário Rui Nabeiro

O empresário Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu hoje aos 91 anos, vitima de doença, no hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

Já esta manhã havia sido notociado que Rui Nabeiro, o fundador do grupo Delta, se encontrava hospitalizado devido a doença respiratória.

A família do empresário de 91 anos reconhecia já “gravidade da situação”.

“Gostaríamos que soubessem pela família que o nosso avô e fundador do grupo se encontra hospitalizado com prognóstico reservado, devido a doença respiratória”, podia ler-se numa mensagem enviada aos colaboradores no sábado, por Rui Miguel Nabeiro, neto do empresário, que lidera atualmente o grupo.

Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931 em Campo Maior, no Alentejo.