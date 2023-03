Rede de ciclovias entre Porto, Matosinhos e Gondomar só deve estar concluída em 2025

A rede de ciclovias e percursos cicláveis que vai ligar os municípios do Porto, Matosinhos e Gondomar só deverá estar concluída em 2025, segundo um ofício da Câmara do Porto a que a Lusa teve acesso este sábado.

Na resposta a um requerimento enviado em fevereiro pelo Bloco de Esquerda, e a que a Lusa teve acesso, a Câmara do Porto esclarece que a data prevista para a conclusão das obras era 31 de novembro, mas que “foi necessário proceder à reprogramação dos trabalhos”.

“Foi necessário constituir agrupamentos de entidades adjudicantes com os municípios de Matosinhos e de Gondomar, o que implicou que todas as decisões de contratar, bem como os licenciamentos e as aprovações de fases de projeto tivessem de tramitar separadamente em cada município, provocando o alargamento dos prazos, com impacto negativo na calendarização inicialmente decidida”, lê-se no documento, datado de 3 de março e assinado pelo vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha.

Em causa estão as candidaturas efetuadas ao Fundo Ambiental para a construção de ligações cicláveis entre o Porto (Asprela), Matosinhos (S. Mamede de Infesta) e Gondomar (Rio Tinto).

Segundo a Câmara do Porto, o anteprojeto da ciclovia intermunicipal entre o Porto e Matosinhos está “aprovado” e a obra deverá arrancar a 1 de janeiro de 2024, prevendo-se a conclusão dos trabalhos a 31 de janeiro de 2025.