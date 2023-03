Juízes pedem à ministra da justiça o fim “chicana processual” e a regulação do sorteio de juízes

Dirigindo-se ao Presidente da República e à ministra da Justiça, durante o encerramento do XII congresso de juízes, no Funchal, o Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses lamentou que nada se continue a fazer pela reforma da justiça.

“É preciso, já, criar um grupo de trabalho que faça uma análise retrospetiva dos processos terminados, localizando os momentos e causas dos bloqueios e propondo soluções para os eliminar, dentro dos princípios do sistema e com respeito pelas garantias constitucionais. Não podemos continuar a olhar para isto como se nada fosse, parecendo cúmplices de uma ineficiência que objetivamente beneficia a impunidade de pessoas poderosas a quem o Estado de direito bateu à porta” , afirmou.

“Na criminalidade económico-financeira complexa, a realidade que se constata quando estão envolvidas pessoas com poder na política, na banca, nos negócios, no desporto, na justiça, é que os processos não têm fim (aludindo indiretamente ao caso Sócrates). Há casos que dificilmente chegarão a uma decisão final antes da prescrição”, sublinhou Manuel Ramos Soares .

E acrescentou logo de seguida: “Os governos, as maiorias e as oposições têm um horizonte de interesse que não ultrapassa o período da legislatura e mais facilmente se comprometem com medidas que dão apoio imediato do que com outras cujos benefícios só mais longe se alcançam”.

No entender dos juízes, o negócio é lesivo do inte(...)

E ainda a “criação de observatórios de direitos humanos, junto dos conselhos, mas com autonomia, nas áreas mais sensíveis do direito da família e menores, de asilo, de execução de penas e administrativo e fiscal; divulgação pública de informação sobre as reuniões dos conselhos e sobre a sua atividade disciplinar e inspetiva; e muitas outras, ma mesma linha de atuação desempoeirada, não corporativa e aberta à mudança”.

À ministra da justiça pediu alem destas medidas a regulação da forma como deve ser feito o sorteio para escolha dos juízes para os processos. “Agora a moda é abrir-se pedir-se o afastamento do juiz por violação das regras de distribuição, com fundamento no facto da tal lei não estar a ser aplicada. Será normal, legítimo, aceitável, que um só advogado, num só tribunal de recurso, em 9 meses, suscite 23 incidentes de recusa dos juízes, 2, 3 e 4 vezes nos mesmos processos e que não haja maneira de por termo a isso, apesar das sucessivas decisões que negam provimento aos seus pedidos? Sra. Ministra, aquela lei tem de ser regulamentada imediatamente, não só porque o que lá está nos parece acertado, mas para acabar com estas situações de verdadeira chicana processual”.

Ficou também um apelo à resolução do problema dos funcionários judiciais que, dizem os juízes, “pedem algo justo e razoável” colocando termo “à grave perturbação causada no funcionamento dos tribunais por um clima de crispação generalizada, de desânimo e desmotivação do corpo profissional que dá apoio à administração da justiça e cujas paralisações e greves adiam milhares de diligências e introduzem novos fatores de ineficiência”. Estas palavras foram muito aplaudidas pelos juízes presentes na sala.

Ao Conselho Superior da Magistratura que gere a disciplina dos juízes, Manuel Ramos Soares, acusou de não terem sabido assumir a culpa de não ter agido atempadamente quando conhecidos casos como o que está em causa na Operação LEX.

“A justiça falhou aos cidadãos quando não detetou atempadamente atos de natureza corruptiva dentro do sistema de justiça e quando não foi capaz de assumir publicamente essa falha e, sobretudo, de reforçar os mecanismos preventivos existentes”, reforçou.

Os juízes pediram ainda mais critério para acabar com as portas giratórias e a falta de credibilidade e de confiança que elas trazem defendendo maior critério na concessão de autorizações a juízes que saem da magistratura para outras áreas.

"Serenidade, aprumo e elevação" na reforma da justiça

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aproveitou o encerramento do congresso para repetir um apelo já feito na abertura do ano judicial em 2022: "é preciso fazer mudanças estruturais e conjunturais no sistema judicial".

Henrique Araújo considerou que "vai longa a espera por uma verdadeira reforma da Justiça", a qual "não se pode resumir à modernidade de alguns temas, como a digitalização ou o uso da inteligência artificial nos tribunais".

Nesta altura, e resultado da falta de ação, "a Justiça enfrenta muitos problemas que necessitam de reflexão e debate". "Exige-se serenidade, aprumo e elevação nesse debate", sublinhou.

Este é o momento em que "os responsáveis políticos do País têm de olhar para a Justiça com toda a atenção e desencadear os processos legislativos de reforma da Justiça, ouvindo todos os que operam nesta área", afirma o juiz conselheiro.

O Presidente do STJ sugeriu também que se aproveite o processo de revisão constitucional em curso para inscrever mudanças significativas no modelo de organização dos tribunais e dos seus órgãos de gestão e disciplina.

"Seria da maior importância estratificar as prioridades, já que me parece não se poder fazer depender a concretização das medidas mais urgentes de uma lei de 15 programação para a Justiça."

[Notícia atualizada às 13h29 de 18 de março de 2023, com declarações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça]