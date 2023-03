​Inteligência artificial na justiça traz desumanização, alertam juízes

A inteligência artificial na justiça traz desumanização, alertou esta quinta-feira o presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares.



A inteligência artificial foi um dos temas que marcaram o arranque do XII Congresso dos Juízes, no Funchal.

“O afastamento físico do juiz no tribunal, permitido pelo acesso eletrónico ao processo e incentivado pelas vantagens da eficiência, se não for rapidamente contido em limites razoáveis, vai aniquilar a função simbólica clássica da justiça, desumanizar o processo de análise e decisão, aumentar a probabilidade do erro, prejudicar a partilha de informação e deslaçar de vez as já frágeis relações interpessoais”, afirmou Manuel Ramos Soares, presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses.

Também Dulce Neto, presidente do Supremo Tribunal Administrativo (STAJ), sublinhou na sessão de abertura do Congresso a necessidade de lucidez, “para antecipar o futuro numa era em que se temem novos tipos de ditaduras, como uma ditadura digital capaz de alterar radicalmente os regimes e a governação e atirar o ser humano para a irrelevância na sua quase totalidade, com o poder concentrado nas mãos de uma pequeníssima elite”.

A magistrada afirmou que é preciso “garantir uma adequada articulação entre tecnologia, direitos humanos e direitos fundamentais, certificando que as soluções digitais adotadas são seguras e neutras e geram atos digitais compreensíveis, justos e não discriminatórios”.

"Justiça tem de usar tecnologia para estar mais próxima dos cidadãos"



Ireneu Cabral Barreto, juiz jubilado do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e representante da República na Região Autónoma da Madeira, acredita que novas tecnologias e justiça vão ter de se relacionar.

“O futuro tecnológico e a justiça têm de saber viver sem perder ritos identitários e a justiça tem de usar tecnologia para estar mais próxima dos cidadãos, mas o fator humano jamais pode ser descurado”, defende Ireneu Cabral Barreto.