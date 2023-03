Crise na habitação. Há cada vez mais famílias a residir em garagens lojas e caves

Para João Nogueira, presidente da Cáritas de Braga, está-se perante uma realidade cada vez mais comum e que está “aos olhos de todos”.

“Temos situações realmente deploráveis”, lamenta o responsável. “Há muitos parceiros, mesmo a nível de juntas, que sabem quantas dezenas de pessoas estão a viver naquele apartamento, mas sentem-se impotentes para encontrarem soluções. Isto está aos olhos de todos, mas politicamente não estamos a ser capazes”, critica.

Daniel Pinto é presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente, no centro da cidade de Braga. Garante que a autarquia não tem conhecimento de nenhuma ilegalidade, mas assegura que está “atenta”.

“Estamos na linha da frente, mas depois as ferramentas formais e a fiscalização não dependem da junta de freguesia. Estamos limitados. Não depende de nós termos equipas no terreno”, diz.

O certo é que quase todos os dias chegam à junta pedidos de ajuda de fregueses com dificuldade em arrendar ou manter a casa. Casos como de “um casal de idosos com um rendimento global de perto 700 euros que, depois de não chegar a entendimento com o senhorio, viu a despesa de 300 euros passar para os 600”, conta o autarca.

E se há cinco anos um T3 custava em média 450 euros por mês nesta freguesia bracarense, hoje está nos 900. São valores do mercado de arrendamento que refletem a falta de oferta na cidade que foi uma das que mais cresceu na última década.

Para o autarca de S. Vicente, arquiteto de formação, uma resposta imediata para o problema da habitação deveria passar pela reconversão de espaços devolutos, ainda que comerciais.

“Vemos um conjunto de frações comerciais completamente vazias”, lamenta. Porque não há uma lógica de facilitar a reconversão destes espaços?”, questiona. “O país está com um problema nas mãos e não há soluções milagrosas para amanhã. A solução, agora, seria olhar para o território com olhos bem reais”, defende.

Com mais 12 mil pessoas nos últimos 10 anos, Braga foi a cidade do país onde o preço relativo das rendas mais aumentou. Ainda assim, o valor do arrendamento, em termos absolutos, continua a ser um dos mais baixos entre as grandes cidades do país.