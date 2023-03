Polémica com navio da Marinha. "O problema é de disciplina, não é de manutenção", diz Gouveia e Melo

“Não há Forças Armadas sem disciplina”. Esta é a reação do Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, à polémica com militares da Marinha, que se recusaram a embarcar no NRP Mondego para cumprir uma missão, invocando falta de condições de segurança.

Em declarações esta quarta-feira, o almirante diz que o tema está a ser analisado “com todo o detalhe”, mas deixou um aviso aos 13 militares que foram alvo de processo disciplinar.

“A disciplina é a cola essencial das Forças Armadas. No dia em que formos indisciplinados, no dia em que não acreditarmos na linha de comando, no dia em que essa linha de comando é subvertida, ficamos sem Forças Armadas. Não há Forças Armadas, em nenhum país, sem disciplina”, afirmou, referindo que a defesa militar é “exigente” e “obriga a riscos e sacrifícios”.